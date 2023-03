Nei giorni scorsi sono stati affidati, dal Comune di Palau, i lavori di manutenzione e sostituzione nel porto turistico, il cui importo ammonta a circa un milione e mezzo di euro. È previsto che inizino a breve, ad aprile.

Il porto turistico comunale è a sud del porto commerciale. È costituito, informa l’Amministrazione comunale, «da due darsene racchiuse a Nord da un molo fisso di protezione. Il bacino a Ovest è dotato di 5 pontili galleggianti con finger, la darsena ad Est con due pontili e finger. Il primo intervento di posa dei pontili avviene tra il 1985 e il 1986, mentre la configurazione attuale è stata realizzata con un progetto successivo, mediante la posa di due nuovi pontili. L'appalto prevede la loro integrale sostituzione in 152 giorni, allo scopo di garantire condizioni di sicurezza e comfort per gli utenti. Durante la stagione estiva, per consentire l’ormeggio delle imbarcazioni e il normale flusso delle attività turistiche. I lavori saranno sospesi dal 31 maggio. Riprenderanno il 1° ottobre con la 2° fase dell'intervento, durante la quale saranno installati i rimanenti 5 pontili».

L’intervento sul porto turistico rientra in un più ampio progetto di riqualificazione, architettonica ed ambientale, che interessa le banchine adiacenti (per le quali si prevede la sostituzione dell’attuale pavimentazione ormai ritenuta inadeguata e dell’arredo urbano), la delocalizzazione degli impianti carburanti con la concessione di due aree comunali nelle località di Punta Palau e di Stintino; L’intento è quello di valorizzare le arterie che conducono allo stesso porto turistico, in Piazza Stagno nonché realizzare una pista ciclabile.

