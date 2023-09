A Palau l’amministrazione Manna procederà alla costituzione di due società in house, a responsabilità limitata, con capitale sociale di 50.000 euro ciascuna, a totale partecipazione pubblica, per la gestione del porto turistico e dei servizi. A tal fine è stato dato mandato al responsabile del settore finanziario per verificarne la fattibilità, redigendo gli atti e i documenti necessari per l'approvazione del Consiglio comunale.

Alla base di questa scelta (di costituire società in house) - peraltro già realizzata da qualche anno in comuni vicini come Arzachena o La Maddalena - sta il fatto che nei prossimi anni la dotazione organica del Comune di Palau sarà caratterizzata da numerose cessazioni per quiescenza, molte delle quali (ex dipendenti della ex Base USA di La Maddalena) non riassumibili in quanto non in pianta organica e assunti a suo tempo in base ad una normativa speciale. La preoccupazione della Giunta comunale è che la riduzione del personale andrà a compromettere il regolare funzionamento di alcuni uffici e l’erogazione di alcuni servizi.

Il tutto nella considerazione che le norme che disciplinano le assunzioni del personale negli enti pubblici sottopongono il processo di reclutamento del personale a vincoli giuridico – contabili che non sempre permettono di sopperire alla carenza di personale. Da qui la scelta di ricorrere ad una società in house, anzi a due.

