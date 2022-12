«Informo la cittadinanza e gli amici che, dopo le festività, il nostro gruppo inizierà le sue consultazioni, garantendo sin da ora che ci siamo e ci saremo, soprattutto ora che abbiamo iniziato a capire chi si sta muovendo veramente intorno alle nuove elezioni amministrative palaesi». Le parole, che in pratica annunciano la propria ricandidatura, sono state pronunciate dal sindaco di Palau, Franco Manna, questa notte durante un video messaggio alla cittadinanza della durata di circa 23 minuti.

Le elezioni comunali dovrebbero svolgersi a giugno prossimo. L’intervento del sindaco è stato soprattutto incentrato sulle ultime vicende giudiziarie ovvero sulla presenza alcuni giorni fa, in Comune, delle forze dell’ordine che «hanno notificato un decreto di perquisizione e sequestro con contestuale informazione di garanzia nei confronti di cinque persone», tra le quali lui stesso.

«Siamo consapevoli di poter tutti dimostrare la bontà e la regolarità del nostro operato», ha detto Manna. E, nel ripercorrere una serie di vicende verificatesi in questi anni, ha sostenuto che «da parte dell’opposizione e di alcuni gruppi di poteri locali, è stata messa in campo un’attività “giustizionalista” nei confronti di questa amministrazione» come, ha detto sempre il sindaco Manna, «anche la stessa sala di consiglio in questi anni è stata trasformata in un’aula di tribunale, anziché essere utilizzata per un corretto e sano confronto». Oggetto di diatribe sono stati, tra gli altri, l’urbanistica, il porto turistico, le concessioni demaniali.

