Queste ormai imminenti sono le prime dopo il biennio della pandemia (caratterizzate da una forte contrazione degli eventi e dai divieti di assembramenti) e saranno le ultime dell’Amministrazione comunale (salvo ricandidature ed eventuali rielezioni); per questo il sindaco di Palau Franco Manna e la sua giunta, per le festività natalizie, hanno stanziato la considerevole cifra di 113.000 euro.

“Palau è: tornare insieme” sarà il titolo del cartellone delle festività di Natale e dell’Epifania «che rappresentano, oltreché la celebrazione di solennità religiose, anche tradizionale momento di festa, di aggregazione ed un’opportunità per includere tutta la cittadinanza».

Non mancheranno di certo le luminarie da posizionarsi in primis in via Nazionale, tra l’intersezione di via delle Ferrovie a l’intersezione di via Roma oltre che nelle frazioni; come il posizionamento di materiali decorativi e ornamentali. Ci saranno poi gli addobbi dell’albero di ulivo in piazza Due Palme nonché quello degli olivastri e il posizionamento di decorazioni natalizie tridimensionali nel giardino pubblico di via Capo d’Orso; una decina di alberi di Natale saranno installati e decorati anche nei rioni e nelle frazioni.

Saranno inoltre organizzati, nel periodo dicembre 2022/gennaio 2023, degustazioni di piatti della tradizione locale, eventi di musica, gioco, sport, spettacolo, cinema e teatro, per adulti e bambini. Il Comune per realizzare ciò si avvarrà della collaborazione ed il contributo delle attività produttive e associative di volontariato.

