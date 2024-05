Sono iniziati i lavori del porto commerciale, complessivamente del costo di 11 milioni di euro. Il primo lotto è finalizzato a decongestionare il centro del paese - via Nazionale in particolare - dal traffico di auto e mezzi pesanti, da e per i traghetti di collegamento con La Maddalena; si sta predisponendo la realizzazione di un doppio senso di circolazione, in prosecuzione di quello che parte dal bivio d'ingresso a Palau verso la Sciumara, con realizzazione di una rotatoria all'altezza delle Scuole Medie (ora solo a senso unico, per i veicoli che sbarcano dal traghetto o provenienti dal lungomare del porto turistico e da via Nazionale).

Poi giù, verso la ex stazione ferroviaria di Palau Marina e con la Stazione marittima a fungere da rotatoria. Dietro la Stazione Marittima saranno realizzati gli stalli antipioggia e antivento di imbarco degli autobus. Il progetto prevede poi l’estensione dei due denti di banchina, a Ovest (per i traghetti) e a Nord.

Il molo che serviva, fino al 2008, la Marina Usa, verrà ampliato e con funzioni miste, tale da ospitare imbarcazioni turistiche anche da 60 metri, aumentando di conseguenza la capacità della ricettività nautico-turistica del 20% circa. I lavori in corso, riguardanti la viabilità (doppio senso di circolazione), l'Amministrazione comunale conta che vengano terminati entro il mese di giugno, quantomeno a livello di funzionalità. Per quanto riguarda rifiniture ed abbellimenti se ne parlerà invece in autunno.

