La zona è invidiabile, tra Talmone e Cala Scilla, nel territorio di Palau. Non un caso che, da tempo, sia diventata la meta preferita per i campeggiatori. Del tutto abusivi, come denuncia il gruppo social “Amici di Talmone e Cala Scilla” che, tramite le proprie pagine, ha documentato una serie di irregolarità, al fine di metterle al vaglio di polizia municipale e Corpo forestale.

Tra queste, spiccano le docce con tanto di sapone disperso nella macchia mediterranea, riprese in un filmato che sta facendo il giro del web. Non solo: il gruppo pone l’accento su fuochi accesi all’aperto per alimentare i barbecue, con evidenti pericoli di incendio, e i sentieri trasformati in latrine a cielo aperto.

Sono tante le calette, nel territorio di Palau, che dalla sera diventano la sede di banchetti all’aria aperta, con camper e van con tavolini in violazione delle regole. Il gruppo “Amici di Talmone e Cala Scilla” chiede l’installazione di una cartellonistica che vieti il campeggio in queste aree.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata