Palau, al via il “Gruppo Studio” gratuito per ragazzi dai 13 ai 17 anniL’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto al percorso scolastico
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Il Centro di Aggregazione Sociale di Palau, gestito dalla Cooperativa Futura, apre le iscrizioni al nuovo “Gruppo Studio” rivolto ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto al percorso scolastico, creando al tempo stesso un ambiente stimolante, inclusivo e capace di favorire la crescita personale dei partecipanti.
Il servizio propone diverse attività pensate per rispondere sia alle esigenze educative sia a quelle relazionali degli adolescenti. Tra queste, uno spazio libero dedicato allo studio individuale, dove i ragazzi potranno concentrarsi e approfondire le proprie materie. A questo si affianca un supporto allo studio personalizzato, utile per migliorare la comprensione delle discipline e sviluppare un metodo di apprendimento più efficace. Non mancheranno momenti dedicati alla socializzazione, con attività di gruppo e occasioni di confronto tra pari, fondamentali per rafforzare le relazioni e il senso di comunità.
Il servizio è completamente gratuito e prevede due incontri settimanali presso la sede del C.A.S. di Palau, in località Montiggia. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro oggi, 20 aprile. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 324 8418747.