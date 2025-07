Si parte sabato 5 luglio alle 21:30 a Palau, dove il complesso di Montiggia farà da cornice alla presentazione dell’ultimo libro della scrittrice Enrica Tesio, dal titolo “I sorrisi non fanno rumore”, edito da Bompiani. Dialogherà con l’autrice Pinuccia Sechi. Questo è il primo dei sei appuntamenti della rassegna letteraria itinerante “I monumenti incontrano la lettura”, giunta alla 14ª edizione. Gli eventi si svolgeranno in due location a Palau, due a Santa Teresa Gallura e due ad Aglientu, dal 5 luglio al 5 agosto, con “dialoghi, riflessioni e magia per tutti i gusti e le fasce di età”, organizzati dalla Cooperativa CoolTour Gallura.

L’11 luglio, sempre a Palau, in piazza Popoli d’Europa (ore 21:30), Beppe Severgnini presenterà “Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia”, edito da Rizzoli, in dialogo con il giornalista Paolo Ardovino.

Il 22 luglio alle 19:00, presso la Fonte Antica di Aglientu, lo scrittore Danilo Sacco racconterà “Donne senza paura. Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere”, edito da Odoya.

Sabato 25 luglio, appuntamento a Santa Teresa Gallura, in piazza del Sapere (ore 21:00), con la presentazione del libro “Making Things Happen” di Sebastiano Bazzoni. Dialogherà con l’autore Ilaria Battino.

Il 5 agosto, invece, si terrà un appuntamento suggestivo nel sito archeologico di Lu Brandali, sempre a Santa Teresa Gallura: in programma un’osservazione astronomica a cura dell’Associazione Astronomica Nuorese. Per partecipare, è necessario inviare una mail a cooltourgallura@gmail.com.

La rassegna letteraria itinerante “I monumenti incontrano la lettura” si concluderà il 5 settembre a Rena Majore (Aglientu), in piazza Sirenella alle ore 21:00, con Gianpaolo Imbriani che racconterà “La storia di una promessa”, fatta al fratello Carmelo, morto a 37 anni. Tutti gli appuntamenti, ad eccezione dell’osservazione astronomica, prevedono l’ingresso gratuito.

