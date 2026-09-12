Il rogo
12 settembre 2026 alle 09:26
Palau, a fuoco una rivendita di bombole: ingenti i danniL’allarme è scattato nella notte in via Capo d’Orso, sul posto i vigili del fuoco
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Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Palau per l'incendio di una rivendita di bombole di GPL.
L’allarme è scattato intorno alle 23:30 in via Capo d'Orso.
Due le autopompe intervenute, con il personale che ha lavorato diverse ore per avere la meglio sulle fiamme.
Ingenti i danni, anche se l'intervento ha evitato che l'incendio si propagasse agli edifici circostanti.
Non si segnalano feriti, cause in accertamento. Sul posto anche i carabinieri.
(Unioneonline/v.l.)
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