Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Palau per l'incendio di una rivendita di bombole di GPL.

L’allarme è scattato intorno alle 23:30 in via Capo d'Orso.

Due le autopompe intervenute, con il personale che ha lavorato diverse ore per avere la meglio sulle fiamme.

contentid/e12b7ead-16ec-4bb8-b613-a0d13afa306c
contentid/e12b7ead-16ec-4bb8-b613-a0d13afa306c

Ingenti i danni, anche se l'intervento ha evitato che l'incendio si propagasse agli edifici circostanti.

Non si segnalano feriti, cause in accertamento. Sul posto anche i carabinieri.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata