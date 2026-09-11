Saranno Francesco Renga e Francesco Gabbani i grandi protagonisti musicali della Festa Patronale di Arzachena 2026, in programma dal 17 al 20 settembre. Due nomi di primo piano della musica italiana per un cartellone che affianca spettacolo, tradizione e celebrazioni religiose, richiamando nel centro gallurese residenti, turisti e visitatori. Il primo grande appuntamento è fissato per venerdì 18 settembre, quando alle 22, nell’area di Tanca di Lu Palu, salirà sul palco Francesco Renga. Il giorno successivo, sabato 19, alla stessa ora e nella stessa location, toccherà a Francesco Gabbani, per una seconda serata destinata a richiamare il grande pubblico.

La musica accompagnerà l’intera festa. Giovedì 17 settembre, alle 22 in piazza Risorgimento, è in programma il concerto della Modena Park Tribute Band, dedicato a Vasco Rossi. Nel pomeriggio, alle 18, spazio anche alla tradizione con l’esibizione dei Cantadores nel salone parrocchiale. A chiudere il programma, domenica 20 alle 22, sarà invece lo spettacolo musicale “Nostalgia 90” in piazza Risorgimento. Non mancheranno iniziative per i più piccoli, con animazione, giochi della gioventù e il torneo di calcio balilla umano.

Accanto agli eventi di intrattenimento resta centrale il programma religioso. Le celebrazioni prenderanno il via giovedì con i Vespri solenni, la processione dei Santi Patroni verso la Chiesa Nuova e la Messa. Sabato mattina sarà la volta della processione in onore di Sant’Antonio di Padova e Sant’Isidoro Agricoltore, accompagnata dal carro con i buoi e dai gruppi folkloristici. Il momento più solenne arriverà domenica 20 settembre: alle 10 partirà la grande processione in onore di Santa Maria della Neve, con la partecipazione dei Cavalieri e dei gruppi folkloristici di Arzachena. Alle 11 seguirà la Messa solenne nella Chiesa Nuova.

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