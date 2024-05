Ci vorranno 275mila euro, è quanto prevede il progetto di fattibilità tecnica, redatto dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, appena approvato, per la ristrutturazione dei campi da tennis di Via del Faro. Si tratta di tre campi da tennis all'aperto, dati in concessione al Tennis Club Palau, in adiacenza alla Scuola Superiore di Primo Grado. Dei tre campi, due sono semi affiancati, a sud verso la scuola, ed uno si colloca a nord, collocato in testata di uno dei due. I campi sono recintati da rete a maglia romboidale, e sono dotati di impianto di illuminazione su pali.

A lato di due campi da tennis si trovano le "tribunette", dove gli spettatori possono sedersi ed assistere alle partite. In particolare - si legge nella relazione tecnica - i due campi più a sud, presentano criticità sulla superficie, con fessurazioni piuttosto evidenti, spesso in rilievo, che non consentono una piena regolarità del manto da gioco e di conseguenza non garantiscono ai giocatori uno standard sicurezza adeguato. Cosa del resto più volte evidenziata dal Tennis Club Palau. I lavori di ristrutturazione generale interesseranno sia la superficie dei campi che le attrezzature e le opere direttamente connessi alla fruizione più generale , quali vialetti e reti di protezione/recinzione.

