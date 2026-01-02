Violenta aggressione questa mattina a Padru, dove un uomo di 31 anni è stato travolto da un’auto pirata all’interno dell’isola ecologica, dove si era recato per buttare i rifiuti.

A dare l’allarme un parente che era con lui e che ha parlato di un investimento non accidentale.

Dalla prima ricostruzione dell'accaduto sembrerebbe che l'uomo abbia avuto una lite con un uomo e una donna mentre stava andando a gettare i rifiuti: il trentunenne sarebbe stato prima colpito e una volta a terra sarebbe stato investito con un'auto a bordo della quale, a quanto sembra, si trovava la coppia.

Sul posto i carabinieri, che danno ora la caccia all’auto e al responsabile dell’investimento.

Il 31enne, immediatamente soccorso, è stato portato in ospedale a Olbia: le sue condizioni sono gravi. Ha riportato un trauma toracico e addominale.

