Una martellata sul cranio un mese prima dell’omicidio.

Marco Pusceddu, ucciso ieri notte a Buddusò, con cinque colpi di pistola tra collo e petto nella sede dell’Intervol, aveva subito un altro assalto.

Era stato colpito in paese mentre era fermo a bordo della sua vettura e aveva riportato delle gravi ferite. Lui stesso, stando a quanto aveva raccontato ad amici e conoscenti, non si dava spiegazione di quanto avvenuto. I carabinieri smentiscono che Pusceddu avesse denunciato l'aggressione.

Ieri intanto l’esecuzione a sangue freddo del 51enne, di mestiere soccorritore del 118 da decenni. «Era una bravissima persona», riferiscono tutti i suoi amici. Ma per qualcuno era un nemico.

