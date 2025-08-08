Operatore del 118 ucciso a Buddusò: un mese fa Pusceddu aggredito a martellateUn misterioso episodio nel recente passato del cinquantunenne ammazzato nella sede dell’associazione
Una martellata sul cranio un mese prima dell’omicidio.
Marco Pusceddu, ucciso ieri notte a Buddusò, con cinque colpi di pistola tra collo e petto nella sede dell’Intervol, aveva subito un altro assalto.
Era stato colpito in paese mentre era fermo a bordo della sua vettura e aveva riportato delle gravi ferite. Lui stesso, stando a quanto aveva raccontato ad amici e conoscenti, non si dava spiegazione di quanto avvenuto. I carabinieri smentiscono che Pusceddu avesse denunciato l'aggressione.
Ieri intanto l’esecuzione a sangue freddo del 51enne, di mestiere soccorritore del 118 da decenni. «Era una bravissima persona», riferiscono tutti i suoi amici. Ma per qualcuno era un nemico.