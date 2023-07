Un intervento di potatura e alleggerimento delle fronde affidato a un’equipe di specialisti, un piano ad hoc (che potrebbe partire in autunno) per proteggere gli olivastri di Luras e in particolare il gigante, la cui età è stimata intorno ai 4mila anni.

La necessità di un programma di attività per la cura dei maestosi alberi di Santu Baltolu è emersa nel corso di un sopralluogo al quale hanno partecipato Bernabè Moya, botanico spagnolo di fama internazionale, esperto di alberi monumentali, il professor Ignazio Camarda e il botanico e professore Antonello Falqui. Erano presenti anche il sindaco di Luras, Mauro Azzena, il vicesindaco, Gianni Cabras, e l’assessora all’Ambiente, Maria Giuseppina Tamponi.

Il sindaco Azzena spiega: «Ringraziamo i tre specialisti per questa importante occasione di approfondimento. I tre studiosi hanno analizzato per anni lo stato di salute, la crescita e lo sviluppo dei nostri maestosi alberi, con particolare attenzione verso il nostro Ozzastru, monumento naturale e guida paziente e costante della nostra comunità da millenni. Ciò che emerge con chiarezza è la necessità di proteggere, curare e ascoltare questi tesori unici che la natura ci ha dato per poterli mostrare al mondo con orgoglio di chi è entrato in sintonia con la natura. Alcuni interventi da effettuare sono apparsi evidenti agli occhi degli studiosi altri invece necessitano di maggior approfondimento». Sarà effettuata una operazione per ricoprire di terra le radici e per la messa in sicurezza dell’area.

