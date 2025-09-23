Olbia, vietati gli ombrelloni stile hawaiano: «Rilasciano filamenti di plastica»L’ordinanza del sindaco Nizzi per tutelare l’ambiente
Vietato ripararsi sotto gli ombrelloni stile hawaiano: lo ha disposto oggi il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.
Con un'ordinanza firmata questo pomeriggio, il primo cittadino, al fine di tutelare l'ambiente, vieta il posizionamento di ombrelloni di rafia sintetica negli stabilimenti balneari delle spiagge olbiesi.
Questo tipo di ombrelloni, si legge nel documento, «sono realizzati in rafia sintetica, poliammide e derivati della viscosa che, con il tempo, rilasciano filamenti di plastica e che, a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici, contaminano la spiaggia e finiscono per essere trasportati dalle onde fino a mescolarsi con la vegetazione marina, con un impatto devastante anche sulla fauna che, spesso, scambia questi grumi di plastica per cibo».
La soluzione indicata nell'ordinanza green è la sostituzione degli ombrelloni hawaiani con altra tipologia realizzata con materiali ecocompatibili.