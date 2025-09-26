Lotta all’abbandono dei rifiuti, i volontari olbiesi di Plastic Free, guidati dalla referente regionale Maria Francesca Carone, sono pronti a sbarcare sull’Isola di Mezzo, uno dei luoghi simbolo del Golfo, spesso invasa di rifiuti trasportati dalle mareggiate. L’evento si inserisce nella mobilitazione del 27 e 28 settembre, “Sea & Rivers”, un grande evento promosso da Plastic Free Onlus che si svolgerà in tutta Italia. Dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua ( con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e in collaborazione con MINI Italia) in Sardegna vede 25 date che interesseranno le province di Sassari, Cagliari, Oristano, Nuoro e Sud Sardegna.

“Come referente regionale, non posso che esprimere tutto il mio orgoglio per lo straordinario impegno dei referenti della Sardegna: abbiamo raggiunto un record assoluto con 25 appuntamenti sull’isola. Un risultato che parla da sé e conferma che stiamo percorrendo la strada giusta – dichiara Maria Francesca Carone –. Questo traguardo è il frutto di un lavoro corale, costruito giorno dopo giorno da una rete appassionata e determinata, capace di coinvolgere sempre più persone. Un sentito ringraziamento va anche alle Amministrazioni locali, alle associazioni e alle aziende che hanno scelto di credere in noi e di sostenerci concretamente. Il loro contributo è fondamentale per continuare a crescere e generare un cambiamento reale”.

Ad Olbia la pulizia dell’isoletta sarà resa possibile grazie alla collaborazione con il Circolo Nautico Olbia, che, oltre ad aver effettuato una generosa donazione, metterà a disposizione i propri natanti per accompagnare i partecipanti sull’isola. Non solo raccolta di plastica: la missione all’Isola di Mezzo verranno guidati da Luciano Bisogni, capitano di Insula Felix, mentre l’approfondimento scientifico sarà affidato al biologo marino Benedetto Cristo, che interverrà sulle problematiche ambientali del Golfo di Olbia. Il ritrovo è fissato per Domenica 27 Settembre, alle 9, presso il Circolo Nautico.

L’iscrizione è obbligatoria: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/12838/27-set-olbia

