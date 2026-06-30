Piazza Mercato a Olbia verso la riqualificazione: la Giunta, oggi, ha approvato le linee di indirizzo per procedere con l'iter degli interventi che restituiranno fruibilità alla piazza nel cuore della città, grande incompiuta dopo l'eliminazione dello storico mercato civico e in seguito all'interruzione dei lavori cominciati nel 2018 e finiti con un contenzioso tra l'amministrazione comunale e la ditta esecutrice, risolto solo nel 2023.

Al centro del documento, necessario per poter redigere i progetti, il rifacimento dei parcheggi interrati e il trattamento delle parti metalliche della copertura a vetri, compreso lo smontaggio delle lastre vetrate che sovrastano la piazza, per le quali è intenzione dell'amministrazione comunale trovare una soluzione alternativa alla loro sostituzione, troppo onerosa, pari a circa due milioni e mezzo, secondo i primi sopralluoghi.

Quasi due milioni a disposizione, invece, per rendere funzionante il parcheggio sotterraneo con circa settanta posti auto, quanto mai preziosi per la penuria di posteggi nel centro storico.

© Riproduzione riservata