Una spettacolare alba rosso fuoco ha accolto l’ingresso nel Golfo di Olbia della “Palinuro”, che oggi sarà ospite del Porto Isola Bianca.

Le suggestive immagini della goletta della Marina Militare, colte alle prime luci del mattino, la ritraggono che solca le acque incrociando il faro dell’Isola Bocca, evidenziando il caratteristico profilo dei tre alberi.

La nave scuola, partita dalla base di La Maddalena, durante la breve sosta olbiese sarà aperta alle visite dalle 14 alle 19; farà tappa nelle acque antistanti Porto Cervo prima di ripartire in direzione Imperia.

La goletta in questi giorni è stata ospite di eccezione dello yacht club di Cala dei Sardi del Golfo di Cugnana, dove le barche in gara si stanno contendendo il titolo nazionale del campionato J24, che vede, tra i protagonisti, il pluricampione italiano in carica “La Superba” (del Centro velico di Napoli della Marina Militare), timonato da Ignazio Bonanno.

