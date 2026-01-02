Avrebbe potuto esplodere all'improvviso e provocare serie ferite a qualche passante: una “bomba carta” è stata ritrovata questa mattina sul margine della carreggiata di una via del centro abitato di Olbia. A segnalarne la presenza un cittadino che ha chiamato il 112 per allertare i carabinieri.

Arrivati sul posto gli uomini dell'Arma hanno accertato che si trattava di un residuo di Capodanno, con ogni probabilità un fuoco d’artificio illegale già acceso e parzialmente combusto, ma che non aveva detonato. Una condizione particolarmente pericolosa, perché l'ordigno avrebbe potuto esplodere in qualsiasi momento.

Vista la situazione di pericolo, è stato richiesto l'intervento degli artificieri dei Carabinieri di Olbia, che hanno messo in sicurezza l'area e fatto brillare l'ordigno, eliminando ogni rischio per i passanti.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata