Olbia, travolge le auto parcheggiate e si ribalta a centro strada: donna in ospedaleLo schianto in via Ventimiglia, la conducente ha improvvisamente perso il controllo del veicolo
Ha perso il controllo del veicolo e si è andata a schiantare contro due auto regolarmente parcheggiate a bordo strada.
È successo oggi in tarda mattinata a Olbia, in via Ventimiglia. Protagonista una donna, molto violento l’impatto con i mezzi parcheggiati, tanto che la sua auto ha finito per ribaltarsi al centro della carreggiata.
Sul posto sono intervenuti intorno a mezzogiorno i Vigili del fuoco di Olbia, che hanno estratto la conducente rimasta incastrata nell’abitacolo e l’hanno affidata alle cure del 118. La donna è stata portata in ospedale, per fortuna non si registrano altri feriti ma sembrerebbero molto gravi i danni causati alle auto parcheggiate.
Dei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto si è occupata la Polizia locale.
(Unioneonline)