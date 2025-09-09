Ha perso il controllo del veicolo e si è andata a schiantare contro due auto regolarmente parcheggiate a bordo strada.

È successo oggi in tarda mattinata a Olbia, in via Ventimiglia. Protagonista una donna, molto violento l’impatto con i mezzi parcheggiati, tanto che la sua auto ha finito per ribaltarsi al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti intorno a mezzogiorno i Vigili del fuoco di Olbia, che hanno estratto la conducente rimasta incastrata nell’abitacolo e l’hanno affidata alle cure del 118. La donna è stata portata in ospedale, per fortuna non si registrano altri feriti ma sembrerebbero molto gravi i danni causati alle auto parcheggiate.

Dei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto si è occupata la Polizia locale.

