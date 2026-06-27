Tragedia in mattinata a Olbia, in via Gramsci, dove un uomo di 65 anni è morto dopo essere precipitato da un edificio in costruzione di una decina di piani.

La vittima è un professionista che si occupava del cantiere e al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Sul posto i carabinieri, ispettori del lavoro Spresal, personale Asl di Olbia e anche il procuratore di Tempio facente funzioni Alessandro Bosco.

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