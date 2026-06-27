Indagini in corso
27 giugno 2026 alle 14:13aggiornato il 27 giugno 2026 alle 14:15
Olbia, tragedia in via Gramsci: 65enne precipita da un edificio in costruzione e muoreLa vittima è un professionista che si occupava del cantiere, al momento non si esclude nessuna ipotesi
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Tragedia in mattinata a Olbia, in via Gramsci, dove un uomo di 65 anni è morto dopo essere precipitato da un edificio in costruzione di una decina di piani.
La vittima è un professionista che si occupava del cantiere e al momento non si esclude nessuna ipotesi.
Sul posto i carabinieri, ispettori del lavoro Spresal, personale Asl di Olbia e anche il procuratore di Tempio facente funzioni Alessandro Bosco.
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