Si stava spostando in mezzo al traffico, da via Plebi a via Veronese, nel centro abitato di Olbia, a bordo di un camion con un carico molto “profumato”.

Un uomo di 40 anni, nuorese, non ha previsto che i 25 sacchi di marijuana caricati sul suo autocarro, per un peso complessivo di 298 chilogrammi, lasciassero una scia di una fragranza inconfondibile.

Una pattuglia della Polizia di Stato ha “intercettato” l’essenza di cannabis e si è così messa sulle tracce del camion. Una volta fermato l’autocarro, i poliziotti del Commissariato di Olbia hanno trovato e sequestrato la marijuana, che, stando ai test della Polizia, ha alto principio attivo.

L’uomo che era al volante è stato arrestato.

Difeso dagli avvocati Sergio Milia e Gabriele Mariotti, ha respinto tutte le accuse.

Per lui è stata disposta la misura del carcere.

© Riproduzione riservata