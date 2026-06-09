A Olbia i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari e i militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno sequestrato un catamarano del valore di oltre 600mila euro, denunciando il proprietario per contrabbando.

Il provvedimento è scattato dopo un controllo in un cantiere navale della città gallurese, dove era ormeggiata l’imbarcazione di lusso, battente bandiera del Regno Unito.

Dagli accertamenti effettuati dai finanzieri e dai funzionari doganali è emerso che il catamarano, acquistato nell’anno 2024, ha stazionato ininterrottamente nel territorio dell'Unione Europea per un periodo superiore ai termini previsti dalla normativa doganale in materia. Il tutto in violazione dei termini massimi previsti per il regime di Ammissione Temporanea, che consente ai mezzi di trasporto marittimo immatricolati in Paesi terzi la permanenza nel territorio doganale comunitario in esenzione dai diritti di confine, a condizione però che vengano rispettate le tempistiche di riesportazione.

A fronte dell’irregolarità riscontrata dalle Fiamme Gialle e dalla Dogana, il catamarano è stato sottoposto a sequestro penale.

I proprietari, due cittadini argentini, sono stati denunciati alla Procura di Tempio Pausania; i reati contestati sono quelli di contrabbando, per aver introdotto e mantenuto il bene nel territorio dello Stato senza la prescritta dichiarazione doganale, e l’evasione dell’IVA all’importazione quantificata in oltre 132mila euro.

(Unioneonline)

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