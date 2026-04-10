Olbia, scoperto a spacciare hashish nel centro storico: in arrestoLa droga nascosta anche all’interno di un esercizio commerciale della zona
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È stato fermato dai carabinieri a Olbia, in corso Umberto, mentre cedeva una modica quantità di hashish a un acquirente, successivamente identificato e trovato in possesso della sostanza appena acquistata.
Non solo, gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di rinvenire poi altra droga e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.
Rintracciati poi all’interno di un esercizio commerciale della zona altre dosi di cocaina e materiale per il confezionamento, sottoposti a sequestro.
L’attività è stata svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.
(Unioneonline)