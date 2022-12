E’ il primo caso in Italia. La Guardia di Finanza di Olbia ha elevato una sanzione amministrativa di un milione e mezzo di euro per violazione delle sanzioni contro la Russia in seguito alla guerra in Ucraina.

L’imbarcazione sarà recuperata e riportata nel porto gallurese.

Sono stati multati un oligarca russo, il comandante del mega yacht Aldabra e la società armatrice dell’imbarcazione.

La vicenda ha preso le mosse dal porto di Olbia. Lo yacht è sotto sequestro in seguito alle sanzioni, così come la villa di Porto Cervo del magnate, Rocky Ram, ma il comandante, eludendo i controlli, ha preso il mare e si è rifugiato in Tunisia.

La Guardia di Finanza ha ricostruito la rotta dell’imbarcazione e l’ha rintracciata in un piccolo porto africano. Come conseguenza, i militari hanno elevato una sanzione di 500 mila euro ciascuno a Dimitri Mazepin, armatore, padre di Nikita, pilota di Formula uno, alla società proprietaria dello yacht e al comandante.

