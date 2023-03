La storia del calcio olbiese torna a risplendere attraverso il restauro delle lastre commemorative dello stadio “Bruno Nespoli”, intitolato all’omonimo giocatore scomparso il 25 gennaio del 1960 in seguito a un incidente di gioco durante la partita Olbia-Carrarese.

Non è un caso che l’annuncio sia arrivato oggi, nel giorno in cui al “Nespoli” si gioca Olbia-Carrarese della 33ª giornata di Serie C. Nel ricordo del giovane portiere toscano, originario di Sansepolcro, che con la maglia bianca disputò quello sfortunato campionato.

Le tre lastre commemorative dello stadio "Nespoli" (foto Olbia Calcio)

«Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale – sottolinea l’Olbia Calcio attraverso i canali social – sono state restaurate le tre storiche lastre commemorative posizionate sul muro di cinta della Curva Mare: quella per Bruno Nespoli, quella per il grande Torino perito a Superga e quella per i calciatori olbiesi. Un significativo pezzo della storia di Olbia restituito allo splendore che merita».

