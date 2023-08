Bandita la plastica in tutto il territorio comunale e niente alcol nel raggio di cinquecento metri dai cancelli, che saranno aperti alle 18 del 12 agosto, pronte le istruzioni per raggiungere l'arena del Red Valley Festival.

Oltre che in macchina, lasciandola nell'area parcheggio dell'Olbia Arena, a 300 metri a piedi dall'ingresso principale, chi è già in città può raggiungere il palco con il servizio City bus, attivato da Aspo: prima corsa alle 17 e ultima alle 5, una navetta fa la spola da via Escrivà a via Capo Verde appena raggiunge il numero minimo di passeggeri (5 euro a tratta, biglietti acquistabili alla fermata o all’Infopoint).

Per chi arriva dal resto della Sardegna, c'è il Red Valley Shuttle di Arst, da prenotare con un costo del biglietto che varia da euro 2,50 a 12,50 a tratta, a seconda della località di partenza: i pullman partono (e tornano) da Nuoro, Tortolì, Siniscola, Budoni, San Teodoro e Arzachena. Otto nuove corse, oltre ai collegamenti ordinari, per raggiungere l'Olbia Arena da Cagliari: Trenitalia ha potenziato la tratta e ha una pagina del sito dedicata all'acquisto dei biglietti per salire sui vagoni diretti all'evento.

Il Comune di Monti, sulla scia delle iniziative intraprese per far divertire in sicurezza i giovani residenti in paese (come il servizio trasporto estivo verso le discoteche di San Teodoro), ha pensato a un servizio navetta gratuito, con 16 posti da prenotare entro domani.

© Riproduzione riservata