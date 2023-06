Lunga oltre cinquanta metri, impastata con trenta chilogrammi di semola di grano duro rimacinata e cinque di strutto, e farcita con trenta chili di formaggio ovino prodotto a Santa Caterina di Pittinurri aromatizzato con dieci chili di limoni raccolti dagli alberi di Mills.

È la seada più grande del mondo, realizzata nel Villaggio Coldiretti, allestito sul lungomare Cossiga in occasione del campionato mondiale di Rally Italia Sardegna, in corso a Olbia fino a domani.

Fritta in trenta litri di olio di oliva di Cuglieri e servita con quindici chili di miele locale, la seada da record è stata sporzionata in seicento pezzi, offerti in degustazione ai visitatori.

A preparare il dolce tipico sardo formato maxi, che sarà iscritto nel libro Guinness World Record, una squadra di sei persone, i produttori di Campagna Amica e tanti volontari e associazioni coinvolti nella kermesse sportiva.

