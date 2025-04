La contestazione della Procura di Tempio per un ragazzo di 22 anni era pesantissima, il giovane era accusato di avere violentato una studentessa di 17 anni nella spiaggia di Marinella, a Olbia. Contestazione aggravata dal fatto che la vittima, stando al capo di imputazione, era in una condizione di “manifesta inferiorità psichica” per l'assunzione massiccia di alcol.

Il processo, celebrato con il rito abbreviato a Tempio, ha fatto emergere numerose incongruenze nel racconto della ragazza e nessuna delle circostanze (fatti del luglio 2022) è stata provata.

ll giovane, difeso dall’avvocato Marzio Altana, è stato assolto per non avere commesso il fatto. Il legale ha chiesto e ottenuto una assoluzione piena per il suo assistito. Nel giro di poche settimane a Tempio tre processi (durati diversi anni) per gravissime e ripetute violenze sessuali (in un caso ai danni di minori) sono approdati a sentenze di assoluzione.

© Riproduzione riservata