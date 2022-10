"Ancora poche settimane e i lavori saranno terminati e, con essi, i disagi alla circolazione ma, soprattutto, si tratta di un altro passo importante per la messa in sicurezza della nostra città". A comunicare la conclusione dell'intervento di demolizione e realizzazione del ponte che sovrasta

"Oggi abbiamo effettuato un sopralluogo nel cantiere di via Vittorio Veneto dove si stanno portando avanti i lavori relativi al ponte: sono state messe a dimora le travi di copertura, a breve si faranno le prove di carico e poi verrà sistemato il piano stradale", ha spiegato Nizzi.

Il vecchio ponte sul Rio Gadduresu era uno dei ponti-tappo che, durante l'alluvione del Ciclone Cleopatra nel 2013, aveva impedito il regolare deflusso dell'acqua ed era inserito nell'elenco delle diciotto opere incongrue, finite sotto sequestro, a novembre scorso, per ordine della Procura di Tempio, ritenute un pericolo in caso di forti piogge e non ancora demolite.

Il Comune di Olbia aveva chiesto il dissequestro per effettuare l'intervento, partito il 20 giugno scorso, che si inserisce nel Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio. L'opera, costata circa 700mila euro, sostituisce il vecchio ponte a tre arcate in granito, con una struttura a campata unica alta undici metri per consentire il regolare decorso dell'acqua.

