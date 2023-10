Ha trovato quel “pezzo d’argilla” in mare a La Maddalena. L’ha preso per portarlo con sé a casa, come souvenir. Ma era un reperto di epoca romana.

Per questo un cittadino svedese (originario della Lituania) diretto in Olanda è stato fermato all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia dai finanzieri del Gruppo di Olbia, che controllavano i passeggeri in partenza assieme ai funzionari dell’agenzia delle dogane

Il turista è stato denunciato al Procuratore della Repubblica di Tempio per le valutazioni di sua competenza. Il reperto archeologico è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

