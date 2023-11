Si è aperto con la discussione di un'interpellanza e una mozione, protocollate dai consiglieri della minoranza, il Consiglio comunale in corso a Olbia che si chiuderà con l'audizione (attesa) dei Comitati di quartiere.

Preoccupati per le sorti dei fondi Pnrr assegnati al Comune, dopo la rimodulazione da parte del Governo, i dem chiedono spiegazioni sul possibile taglio di oltre undici milioni di euro destinati ai progetti comunali. Preoccupazioni derubricate dal sindaco, Settimo Nizzi, come alert: «A carico del nostro Comune non c'è nessun atto ufficiale che determina il definanziamento: ciò che ci è stato dato, c'è».

Approvata all'unanimità (emendata) una mozione, presentata dalla minoranza, primo firmatario il consigliere Stefano Spada, per chiedere la candidatura di San Pantaleo tra i “Borghi più belli d'Italia”. Un'idea che, dice il primo cittadino, «avevamo già preso in considerazione nel mio mandato intorno ai primi anni duemila ma che non aveva avuto sviluppo per l'impossibilità di assegnare il riconoscimento (solo) a una frazione del Comune».

© Riproduzione riservata