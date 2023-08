Un ventunenne accusato di aver compiuto diversi furti tra Olbia e Palau, è stato arrestato e portato nel carcere di Bancali a Sassari dai Carabinieri della Stazione Olbia Centro.

Il giovane si trovava ai domiciliari, ma nell'ultimo mese era evaso quattro volte.

Gli uomini dell'Arma infatti, durante gli ultimi controlli nella sua abitazione, non lo avevano trovato: per oltre una giornata i militari del nucleo operativo e radiomobile lo hanno cercato, riuscendo a rintracciarlo e denunciarlo per evasione.

Adesso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania ne ha disposto la detenzione in carcere.

