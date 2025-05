Picchiato davanti ai figli, preso a pugni in casa e ora tutelato con il protocollo del "Codice rosso".

La storia è unica, ha pochissimi precedenti se si considerano le migliaia di fascicoli aperti per le violenze che si consumano tra le mura domestiche e che vedono come vittime le donne e i minori, anche bambini in tenerissima età.

I fatti, stando alle indagini condotte dai pm di Tempio, sono avvenuti a Olbia e sempre stando agli atti, il Codice rosso è scattato anche per tutelare i figli della coppia, bambini che assistevano ai maltrattamenti subiti dal padre. Quindi nell'inchiesta entrano anche dei minori e il fascicolo, per tutelarli è blindato. Qualcosa, però, della vicenda trapela. Ad esempio che la donna, a sua volta, avrebbe subito maltrattamenti dal compagno e alla fine, esasperata, lo avrebbe colpito. Ma si tratta di una ricostruzione tutta da verificare.

La donna, a quanto pare, respinge tutte le contestazioni. Di certo se si considerano gli oltre 500 procedimenti aperti in Gallura negli ultimi due anni per i "Codici rossi" non si trovano storie simili.

