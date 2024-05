Giudizio direttissimo e arresto convalidato per una donna di 30 anni che ieri si era opposta fisicamente a una ispezione della Polizia locale di Olbia.

La protagonista dell’episodio è comparsa davanti alla giudice di Tempio, Maria Elena Lai, “scortata” da diversi poliziotti.

Durante l’udienza sono state descritte le condotte della giovane. Gli agenti della Polizia locale si erano presentati in in terreno vicino al cimitero nuovo di Olbia con un decreto di ispezione, per verificare attività inquinanti (stoccaggio e smaltimento di rifiuti). La donna avrebbe subito minacciato alcune poliziotte: «Siete delle put...e, non avrete vita lunga».

Quindi, in sequenza, avrebbe colpito ad una spalla un agente, poi sferrato un pugno a un fianco ad un altro e preso a calci un terzo operatore. Dopo la prima “ripresa”, la donna avrebbe colpito all’addome e tra le gambe una poliziotta. Alla fine la giovane è stata, non senza difficoltà, immobilizzata e arrestata.

