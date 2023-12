Per mesi ha perseguitato la sua ex fidanzata, non accettava la fine della relazione e ha trasformato la vita della vittima in un calvario.

Un uomo di 35 anni, di Oschiri, è stato condannato dal Tribunale di Tempio a sette mesi di carcere. La giudice Silvia Campesi ha accolto le richieste della pm Franca Cabiddu riguardo ai fatti avvenuti a Olbia sino al 2019. Gli atti persecutori sono consistititi in un martellante invio di messaggi, seguito da pedinamenti continui.

Quando la vittima si trasferisce a Olbia la persecuzione non cessa, anzi. L’uomo, nonostante fosse destinatario della misura del divieto di avvicinamento, segue con la sua auto la ex e un giorno la attira in un tranello. La donna accetta di incontrare l’ex compagno in presenza di una amica. Ma lo stalker, dopo essere riuscito a restare da solo con la ex fidanzata, inizia a picchiarla. L’uomo è stato condannato anche per violazione di domicilio.

