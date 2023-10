Al ritorno dalla spiaggia hanno trovato una multa sul parabrezza. Motivo? Il loro van era parcheggiato nello stallo riservato ai disabili. Peccato però che i due avessero messo in bella vista lo specifico contrassegno.

È successo sullo sterrato adiacente la spiaggia di Marina Maria, sul litorale di Olbia. Lì i posteggi gialli sono regolarmente segnalati, anche se il cartello è nascosto da un pannello pubblicitario. «L'ennesima sanzione», denunciano Giovanni e Andrea Lombardi, due fratelli originari della Toscana che da anni hanno scelto di vivere in Gallura. Andrea ha problemi di mobilità e segue sempre Giovanni in ogni sua attività all'aria aperta, comprese le gite al mare.

E non sarebbe la prima volta, lì a Marina Maria, dove «è successo anche l'anno scorso –racconta Giovanni –. E quando ho chiesto chiarimenti mi era stato risposto che non si poteva togliere la sanzione e che avrei dovuto avviare tutte le procedure per un un ricorso». «Mio fratello ha diritto ad arrivare alla spiaggia come tutti gli altri, c'è un cartello che lo consente e che autorizza il parcheggio, non posso più accettare queste leggerezze. Mi viene quasi il dubbio che gli agenti della polizia locale non controllino il tagliando ma scrivano il verbale sapendo che molti fanno come me: pagano solo per evitare le vie legali di un ricorso», conclude il congiunto.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata