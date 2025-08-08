Si chiama Giovanni Marchionni, il ragazzo trovato senza vita questa mattina a bordo di uno yacht ormeggiato nella Marina di Portisco, nel Comune di Olbia.

Secondo i primi accertamenti clinici, il giovane, vent'anni di Bacoli, comune di Napoli, sarebbe morto a causa di esalazioni che hanno saturato l'ambiente non lasciandogli scampo. In corso le indagini per risalire alle cause che hanno provocato il malore e a che titolo il ragazzo napoletano fosse a bordo del motoscafo.

Le indagini sono affidate alla polizia del commissariato di Olbia e alla sezione scientifica. La Procura di Tempio ha aperto un'inchiesta e la barca è posta sotto sequestro. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il nucleo batteriologico dei vigili del fuoco, incaricato di verificare la presenza di eventuali sostanze nocive, e la Capitaneria di porto.

