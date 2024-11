Ben oltre il tema dell’overtourism durante i lavori del 18° “Meeting del turismo”, organizzato dall’associazione “Una scuola Sarda”al Museo Archeologico di Olbia.

Nel convegno di apertura, moderato dall’economista Francesco Marcetti, numeri e analisi sulla stagione appena terminata e le prospettive future. Il sovraffollamento turistico, che, come ha anticipato l’assessore al Turismo, artigianato e commercio della Regione, Franco Cuccureddu, verrà presto affrontato in una riunione con i sindaci delle principali destinazioni dell’Isola, non preoccupa amministratori e operatori del settore.

«L’overtourism può diventare un problema nei periodi di concentrazione di eventi e per alcune perle come le spiagge La Pelosa, Cala Brandinchi o Cala Luna – ha ribadito l’assessore Cuccureddu - . Non parlerei quindi di overtourism ma della necessità di adottare regole e metodologie di comunicazione per salvaguardare con uno sguardo attento all’ambiente e al sociale il nostro territorio e la nostra identità».

Di fondamentale importanza, invece, andare verso una governance turistica innovativa, rappresentata dalle Dmo (Destination management organization) per fare della Regione una meta percepita come turistica in ogni periodo dell’anno; un concetto, questo ribadito anche dal vicegovernatore Giuseppe Meloni e dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. La mattinata si è conclusa con l’assegnazione del Premio Gusto, arrivato alla sue ottava edizione, in collaborazione con A.L.E.O (Associazione laureati economia Olbia); i destinatari nelle categorie struttura ricettiva, sport, media e musica sono stati Francesca Fiore, Andrea Mura, Matteo Porru e i Tenores di Bitti.

Domani la seconda giornata con il seminario formativo, condotto dal dott. Salvatore Spinosa, su accoglienza e ospitalità, dal tema “Parola ai grandi maestri”, destinato agli operatori del settore e agli studenti universitari e delle scuole superiori. Il meeting si conclude domenica 17 con una mattinata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla pulizia di alcuni siti della città, in collaborazione con assessorato all’Ambiente del Comune di Olbia e l’associazione Plastic Free.

© Riproduzione riservata