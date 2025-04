«Alle sfide epocali come la pace e la guerra commerciale che Trump ha aperto con i dazi nei confronti dell'Europa, dobbiamo rispondere uniti: non possiamo pensare che la risposta sia tornare alle piccole patrie, come vogliono i sovranisti, perché sono l'anticamera dei conflitti e non potrebbero competere con un mondo sempre più interconnesso». Così la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, intervenuta al convegno “I valori cristiani nella società attuale: quale futuro?”, promosso dal Servizio cultura e formazione della Diocesi di Tempio Ampurias, organizzato, oggi a Olbia, dal parroco della chiesa di San Ponziano, don Alessandro Fadda, e dall'avvocato Andrea Viola.

Maria Elena Boschi ha parlato della necessità per l'Europa «di cambiare passo e di riscoprire il soffio vitale che ha portato i suoi padri fondatori a sognare l'Unione europea, nata anche grazie al contributo dei valori cristiani».

Di fronte alla minaccia dei dazi americani, «forte e concreta, che metteranno in ginocchio le nostre imprese, l'Italia deve rispondere in modo efficace ma il governo Meloni rimanda e nicchia pur di non rompere con il suo alleato Trump, serve dunque una scossa forte a livello europeo, serve che Giorgia Meloni non isoli l'Italia ma che aiuti il nostro sistema a difendersi».

