Lotta alla malamovida a Olbia. Il sindaco Settimo Nizzi ha firmato una nuova ordinanza con l’intento di «tutelare la sicurezza e la quiete pubblica della città».

Il provvedimento entrerà in vigore il primo marzo e prevede la chiusura dalle 20 di sera alle 7 del mattino di tutti i negozi di vicinato di generi alimentari, compresi i quelli che commerciano prodotti alimentari e non, cosiddetti misti, e i distributori automatici che si trovano in determinate aree.

«Abbiamo riscontrato in diverse occasioni la presenza di gruppi di persone “poco raccomandabili” nelle vie del centro storico, che consumano bevande alcoliche dopo averle acquistate in negozi che restano aperti fino a tarda notte, se non fino al mattino – spiega il primo cittadino -. Queste persone si rendono frequentemente responsabili di condotte illecite, perpetrate sotto l’effetto dell’alcool, andando a creare rischi per la sicurezza urbana, causando disturbo della quiete pubblica e grave disagio ai residenti, oltre a provocare danni all’ambiente, all’arredo urbano e al patrimonio storico-architettonico della città. Per questa ragione abbiamo disposto che in queste aree della città, tutti gli esercizi di vicinato debbano restare chiusi nelle ore notturne».

L’ordinanza numero 11 stabilisce quindi la chiusura in zone specifiche:

corso Umberto, tratto da intersezione con viale Principe Umberto ad intersezione con via Regina Elena;

piazza Regina Margherita;

via Regina Elena, fino a piazza Crispi;

corso Umberto, tratto da intersezione con via Mameli ad intersezione con via Sassari;

via Sassari;

via Acquedotto, fino ad intersezione con via Mameli;

piazza Matteotti;

piazza Mercato e vie limitrofe, precisamente via Dettori e via Bari;

via Vittorio Veneto, tratto da intersezione con via Mameli a intersezione con via Rio Gadduresu;

via San Simplicio;

via Brigata Sassari fino a piazza Brigata Sassari compresa;

via 4 Novembre.

