È stato presentato ieri il progetto “Isole che accolgono. Turismo accessibile nell’arcipelago di La Maddalena”, promosso dal Comune in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago. A illustrarne obiettivi e linee guida sono state la presidente del Parco Rosanna Giudice e l'assessora Stefania Terrazzoni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’accoglienza turistica attraverso una visione integrata del territorio, capace di mettere in rete spiagge, servizi, percorsi, luoghi della cultura e strutture ricettive. Un progetto che guarda non soltanto agli interventi materiali, ma anche alla formazione, alla partecipazione della comunità e alla costruzione di strumenti utili a monitorare nel tempo il livello di accessibilità dell’arcipelago.

Tre gli ambiti principali di intervento individuati: culturale e formativo, strutturale e organizzativo, lavorativo. Il progetto prevede attività di ascolto e co-progettazione, raccolta di feedback e percorsi condivisi con operatori e cittadini.

Tra le azioni previste figurano la mappatura di 7 spiagge e di altri luoghi strategici del sistema turistico locale, oltre alla creazione di strumenti per programmare e monitorare l’accessibilità anche oltre la durata del progetto. Previsti inoltre percorsi di tirocinio nel settore turistico, accompagnati da attività di preparazione e tutoraggio.

Il progetto punta a coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, professionisti e stakeholder del territorio per costruire insieme una nuova idea di accoglienza. I primi appuntamenti pubblici sono stati fissati per il prossimo 14 maggio, negli ex Magazzini Ilva, dove si terrà una formazione gratuita rivolta ai tecnici progettisti pubblici e privati; mentre il 15 maggio avrà luogo un incontro pubblico aperto alla cittadinanza.

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