Prima corsia preferenziale per gli autobus a Olbia, approvata, questa mattina in Giunta, l’istituzione di uno spazio della carreggiata dedicata al transito esclusivo dei bus urbani. Interessata alla modifica, la strada di via dei Lidi che sarà adeguata (senza ridurre la carreggiata) demolendo una parte di marciapiede, posizionando un cordolo di separazione nella parte finale verso la rotonda Italia e aggiungendo gli attraversamenti pedonali. Gli interventi si sono resi necessari per migliorare la puntualità del servizio di trasporto pubblico, penalizzata da congestionamenti frequenti dato l’alto flusso di traffico nell’unica via che conduce alla zona industriale e alle spiagge.

© Riproduzione riservata