Due auto a fuoco a Olbia.

Intorno alla mezzanotte i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Venezia Tridentina per un incendio che ha coinvolto due veicoli in sosta.

Una Opel Mokka è andata completamente distrutta mentre una Volkswagen Up, parcheggiata accanto, è stata danneggiata solo nella parte anteriore.

Sulle cause sono in corso gli accertamenti.

Sul posto i Carabinieri di Olbia.

