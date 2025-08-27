Olbia in testa tra le destinazioni proposte da Delta Airlines per volare verso New YorkLa città gallurese in vantaggio su Ibiza e Malta. Si vota fino al 29 agosto
Sfida all'ultimo voto per aggiudicarsi il collegamento diretto con New York, la Route Race aperta dalla compagnia statunitense Delta Airlines vede Olbia in testa tra le tre destinazioni in corsa.
Terzo giorno di sondaggio, che scade il 29 agosto, il vettore a stelle e strisce comunica che “la Sardegna è in testa nella gara serrata” tra le tre mete iconiche del Mediterraneo, in lizza insieme a Ibiza e a Malta.
La destinazione che incassa più preferenze espresse da dipendenti e clienti, ottiene il collegamento con la Grande Mela, a partire da aprile 2026.