Un motociclista di 52 anni è stato ricoverato all'ospedale in gravi condizioni in seguito alle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto a Olbia in località Cala Saccaia, lungo la circonvallazione del Cipnes.

Cristian Sanna viaggiava in sella al suo Yamaha T-Max 250 quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro le barriere di protezione in metallo.

Il ferito è stato intubato e poi caricato a bordo dell'elisoccorso dell'Areus che lo ha trasportato verso Sassari.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento della Basa. I rilievi sono stati condotti dagli agenti della Polstrada e del Commissariato di Olbia. La viabilità è rimasta bloccata per oltre un'ora.

