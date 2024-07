Ombrelloni sradicati e sdraio rotte: è il bilancio delle raffiche di vento che ieri hanno distrutto buona parte delle attrezzature dello stabilimento balneare dell'associazione “My Sportabilità”, allestito nella spiaggia del Lido del Sole a Olbia per garantire l'accesso al mare (anche) alle persone con disabilità.

«Ieri abbiamo vissuto momenti difficili in spiaggia: il maltempo ha creato molti danni alla nostra struttura che, solo grazie all’utilizzo dei volontari, è tornate in sicurezza questa mattina per poter permettere l'agibilità del lido e accogliere soprattutto i progetti dedicati alle persone con disabilità», scrive sui social l'associazione, impegnata da anni in iniziative di inclusione sociale.

«Nelle ore successive - continua il post - ci siamo occupati di mettere in ordine quanto devastato ma nei prossimi giorni cercheremo di quantificare il danno per poter ripristinare quanto distrutto, confidando nell'aiuto di tutti voi».

