Un’occasione di festa, accoglienza e rinnovata speranza, domenica 14 settembre 2025, alle ore 18.00: la comunità parrocchiale di San Ponziano e la comunità Salesiana di Olbia si preparano a vivere un momento significativo con la messa di inizio ministero del nuovo parroco, don Francesco Valente S.D.B.

Nella chiesa parrocchiale di San Ponziano, in Via Monza, a Poltu Cuadu, la celebrazione sarà presieduta da S.E. vescovo di Tempio-Ampurias, Mons. Roberto Fornaciari. Nato a Livorno nel 1979, don Francesco Valente, che prende il posto di Don Alessandro Fadda, è un religioso salesiano con una lunga esperienza pastorale. Dopo la prima professione nel 2001 e l’ordinazione sacerdotale nel 2009, ha ricoperto diversi incarichi: vicario parrocchiale e responsabile dell’oratorio a Roma e Latina, direttore della Comunità Salesiana e parroco a Vallecrosia in Liguria, economo Ispettoriale presso il Centro Ispettoriale Salesiano del Centro Italia a Roma; nel 2025 è stato nominato direttore della Comunità Salesiana di Olbia, una realtà eretta canonicamente nello stesso anno, e, successivamente, Parroco di San Ponziano.

Il suo è un ministero che si distingue per uno stile salesiano improntato alla prossimità, al servizio educativo e alla passione pastorale, con particolare attenzione ai giovani e alle comunità ecclesiali.

«La Comunità Parrocchiale di San Ponziano e la Comunità Salesiana di Olbia invitano tutti i fedeli, le famiglie, il clero locale, le associazioni e i movimenti ecclesiali a partecipare alla celebrazione – la nota del comitato parrocchiale di San Ponziano -. Questo evento segnerà l’inizio di un nuovo cammino comunitario sotto la guida di don Francesco, nello spirito del carisma salesiano, a servizio della parrocchia, della città e della diocesi».

