Momenti di apprensione stanotte all’ingresso sud della città, dove un incendio di vegetazione è divampato nelle vicinanze dell’aeroporto “Costa Smeralda”.

Le fiamme, sviluppatesi poco dopo la mezzanotte, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Olbia, supportati dalle unità del distaccamento aeroportuale e da una squadra arrivata da Arzachena.

Grazie alla rapidità delle operazioni, l’incendio è stato circoscritto e domato prima che potesse propagarsi verso l’area aeroportuale o minacciare la strada statale 125.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né danni a strutture. Le cause del rogo restano al momento da accertare.

(Unioneonline/Fr.Me.)

