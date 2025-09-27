Olbia, fuoco alle porte della città: fiamme vicino all’aeroportoFortunatamente non si registrano persone coinvolte né danni a strutture
Momenti di apprensione stanotte all’ingresso sud della città, dove un incendio di vegetazione è divampato nelle vicinanze dell’aeroporto “Costa Smeralda”.
Le fiamme, sviluppatesi poco dopo la mezzanotte, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Olbia, supportati dalle unità del distaccamento aeroportuale e da una squadra arrivata da Arzachena.
Grazie alla rapidità delle operazioni, l’incendio è stato circoscritto e domato prima che potesse propagarsi verso l’area aeroportuale o minacciare la strada statale 125.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né danni a strutture. Le cause del rogo restano al momento da accertare.
(Unioneonline/Fr.Me.)