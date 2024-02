Carabinieri al lavoro a Olbia per identificare i responsabili del brutale pestaggio ai danni di Miguel Angel Paez, ex cuoco di 69 anni di origine argentina picchiato nella sua abitazione in via Marche da cui, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe dovuto andare via perché era stato sfrattato.

Si indaga sulle frequentazioni della vittima e si passano al vaglio i filmati della videosorveglianza della zona in cui si trova l’appartamento, una traversa di via Barcellona.

Tanti i punti interrogativi, a partire dalla data del pestaggio: l’uomo ha chiamato i soccorsi solo ieri, ma probabilmente l’aggressione è avvenuta la notte tra sabato e domenica.

La casa in cui abita Paez è stata messa sotto sequestro e i carabinieri aspettano che le sue condizioni migliorino per poterlo sentire. L’uomo infatti potrebbe conoscere i suoi aggressori.

Paez non è in pericolo di vita, ma ha riportato un trauma alla testa, alcune costole fratturate ed altre lesioni: la prognosi è di 90 giorni, è ricoverato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

